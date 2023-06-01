امينة بوعياش

بوعياش ..القانون الجنائي بات متجاوزا ويجب تغيير باب “انتهاك الآداب”

2023-06-01 / 20:02
1
هبة بريس _ الرباط

قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، أن هناك إجماع على أن القانون الجنائي، الذي يتم العمل به منذ أزيد من ستين عاما، بات متجاوزا، مؤكدة ضرورة إعادة النظر في عدد من المقتضيات والتسميات التي يتضمنها.

واعتبرت بوعياش في مداخلة لها خلال ندوة نظمها حزب “التقدم والاشتراكية” مساء الأربعاء، تحت عنوان “مراجعة القانون الجنائي وسؤال راهنية التحديث” بأن القانون الجنائي لا يترجم الدستور في عدد من المقتضيات وقالت “على الأقل هناك عشرة فصول تتعلق بعشرة حقوق أساسية متضمنة في الدستور تم تغييبها في المشروع السابق ونتمنى أن يتم استدراكها في المشروع الحالي”.

وعددت المسؤولة المغربية مجموعة الإشكالات المرتبطة بالقانون الجنائي، يتعلق بعضها بـ”قائمة الجرائم” التي قالت إنها تنطوي على “خلل ونقص وإشكالات تطبيق وتأويلات”.

كما أشارت إلى إشكالات مرتبطة بـ”غموض” بعض المقتضيات بسبب التسميات، وهنا أشارت إلى الباب المتضمن في القانون تحت اسم “باب انتهاك الآداب” مقترحة تغيير الاسم إلى “باب خاص بحماية الحريات الشخصية”.

ولفتت بوعياش أيضا إلى عدد من العبارات التي اعتبرت بأنها تنطوي على غموض وبأنها “لا علاقة لها لا بالحقوق ولا بالحريات ولا بمصطلحات قانونية واضحة يترتب عنها الزجر” من قبيل “زعزعة عقيدة مسلم” و”القدوة السيئة” و”هتك عرض”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بيع وشراء المتلاشيات…قائد يطارد سيارات الأبواق المزعجة بسطات

بيع وشراء المتلاشيات…قائد يطارد سيارات الأبواق المزعجة بسطات

2023-06-01 / 20:36
Photo of مراكش : توقيف ثلاث أشخاص بينهم إمرأة بتهم ترويج المخدرات و ” القرقوبي”

مراكش : توقيف ثلاث أشخاص بينهم إمرأة بتهم ترويج…

2023-06-01 / 19:44
Photo of المغاربة ينفقون 10 ملايين دولار على طلبات تأشيرات شينغن في 2022

المغاربة ينفقون 10 ملايين دولار على طلبات تأشيرات شينغن…

2023-06-01 / 19:18
Photo of الغش في الإمتحانات ..حجز معدات وتجهيزات الكترونية مهربة

الغش في الإمتحانات ..حجز معدات وتجهيزات الكترونية مهربة

2023-06-01 / 18:59
Photo of “منظمة إسبانية” تدين “القمع المسلح” ضد المحتجزين في مخيمات تندوف

“منظمة إسبانية” تدين “القمع المسلح” ضد المحتجزين في مخيمات…

2023-06-01 / 18:40
Photo of الحكومة تقرر منح إعانات مالية للمستثمرين في الأراضي السلالية

الحكومة تقرر منح إعانات مالية للمستثمرين في الأراضي السلالية

2023-06-01 / 18:11
Photo of انتحل صفة مسؤول بالتشريفات والأوسمة.. إيقاف شخص بالرباط

انتحل صفة مسؤول بالتشريفات والأوسمة.. إيقاف شخص بالرباط

2023-06-01 / 17:44
Photo of هل تتصدى الداخلية لـ”بزناسة الأضاحي” لحماية المواطنين؟

هل تتصدى الداخلية لـ”بزناسة الأضاحي” لحماية المواطنين؟

2023-06-01 / 17:19
Photo of الحصول على بطاقة السائق المهني.. تمديد أجل التسجيل

الحصول على بطاقة السائق المهني.. تمديد أجل التسجيل

2023-06-01 / 17:00
Photo of الحكومة تصادق على مشروع مرسوم متعلق بالحالة المدنية

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم متعلق بالحالة المدنية

2023-06-01 / 16:30

تعليق واحد

  1. الإنسان غير معصوم من الخطأ كولشي كايغلط لكن ماشي كولشي عندو غيرة على الدين
    بحال هاد النوع لا يعنيه الدين لهذا ندعو الله عز وجل أن يغرق ليها الشقف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق