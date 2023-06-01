بوعياش ..القانون الجنائي بات متجاوزا ويجب تغيير باب “انتهاك الآداب”

هبة بريس _ الرباط

قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، أن هناك إجماع على أن القانون الجنائي، الذي يتم العمل به منذ أزيد من ستين عاما، بات متجاوزا، مؤكدة ضرورة إعادة النظر في عدد من المقتضيات والتسميات التي يتضمنها.

واعتبرت بوعياش في مداخلة لها خلال ندوة نظمها حزب “التقدم والاشتراكية” مساء الأربعاء، تحت عنوان “مراجعة القانون الجنائي وسؤال راهنية التحديث” بأن القانون الجنائي لا يترجم الدستور في عدد من المقتضيات وقالت “على الأقل هناك عشرة فصول تتعلق بعشرة حقوق أساسية متضمنة في الدستور تم تغييبها في المشروع السابق ونتمنى أن يتم استدراكها في المشروع الحالي”.

وعددت المسؤولة المغربية مجموعة الإشكالات المرتبطة بالقانون الجنائي، يتعلق بعضها بـ”قائمة الجرائم” التي قالت إنها تنطوي على “خلل ونقص وإشكالات تطبيق وتأويلات”.

كما أشارت إلى إشكالات مرتبطة بـ”غموض” بعض المقتضيات بسبب التسميات، وهنا أشارت إلى الباب المتضمن في القانون تحت اسم “باب انتهاك الآداب” مقترحة تغيير الاسم إلى “باب خاص بحماية الحريات الشخصية”.

ولفتت بوعياش أيضا إلى عدد من العبارات التي اعتبرت بأنها تنطوي على غموض وبأنها “لا علاقة لها لا بالحقوق ولا بالحريات ولا بمصطلحات قانونية واضحة يترتب عنها الزجر” من قبيل “زعزعة عقيدة مسلم” و”القدوة السيئة” و”هتك عرض”.

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