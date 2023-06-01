موسيماني يشيد بالركراكي.. ويؤكد :”لقد رفع أسهم المدربين الأفارقة في المونديال”
هبة بريس : رياضة
أشاد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب أهلي جدة السعودي بالناخب الوطني وليد الركراكي بعد المسار المميز الذي بصم عليه مع أسود الأطلس في نهائيات كأس العالم قطر 2022.
وقال موسيماني في حوار مع شبكة قنوات “بي ان سبورتس” :”الركراكي رفع من أسهم المدربين الأفارقة في كأس العالم بعد مشواره المميز هناك، كما قدم درسا كبيرا للمدربين الأفارقة من أجل الإيمان بحظوظ فرقهم ومنتخباتهم”.
وأضاف :”لقد كان لي حديث معه وطلبت منه العمل أكثر من أجل سمعة كرة القدم الأفريقية والمدرب الأفريقي”.
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9 تعليقات
المدرب الافريقي اصبح مطلوبا اكثر …
وليد الركراكي اجمل مدرب افريقي وعالمي..
اللي جا للوداد كيولي ناخب وطني مثل بادو الزاكي .البنزرتي. عموتة وليد الركراكي. الوداد الدار لكبيرة لي جا ليها كيكبر..
كل الفخر والتقدير والاحترام لهاؤولاء المدربين الكبار..
الكرة الافريقية تقدمت اكثر فأكثر وخصوصا الكرة المغربية..
موسيماني يحب الوداد ويحترم الوداد ويعرف انه فريق قوي جدا ..
الركراكي وموسيماني يبقوا أفضل مدربي الكرة الافريقية..
المدرب الإفريقي كسب وراكم تجارب في الأكاديمية الكروية واصبح يطلقها في بلده ..
الركراكي يبقى احسن مدرب مغربي مر على التاريخ نكن له الحب والاحترام والتقدير..