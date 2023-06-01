موسيماني يشيد بالركراكي.. ويؤكد :”لقد رفع أسهم المدربين الأفارقة في المونديال”

هبة بريس : رياضة

أشاد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب أهلي جدة السعودي بالناخب الوطني وليد الركراكي بعد المسار المميز الذي بصم عليه مع أسود الأطلس في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال موسيماني في حوار مع شبكة قنوات “بي ان سبورتس” :”الركراكي رفع من أسهم المدربين الأفارقة في كأس العالم بعد مشواره المميز هناك، كما قدم درسا كبيرا للمدربين الأفارقة من أجل الإيمان بحظوظ فرقهم ومنتخباتهم”.

وأضاف :”لقد كان لي حديث معه وطلبت منه العمل أكثر من أجل سمعة كرة القدم الأفريقية والمدرب الأفريقي”.

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