المغاربة ينفقون 10 ملايين دولار على طلبات تأشيرات شينغن في 2022
أنفق المغاربة حوالي 10 ملايين دولار على طلبات تأشيرات شينغن خلال سنة 2022.
ويعد المغرب من أهم الدول الإفريقية التي أنفقت أكثر على طلبات تأشيرة شنغن في عام 2022، ووفقًا لدراسة أجراها موقع “schengenvisainfo”.
واحتل المغرب المرتبة الثانية في ترتيب الدول الإفريقية التي تقدمت بأكبر عدد من طلبات التأشيرة نحو البلدان الأوروبية، وتسبقه الجزائر التي أنفق مواطنوها 15 مليون دولار من أجل الحصول على تأشيرة شينغن.
وتصدر الجزائريون الإنفاق على طلبات التأشيرة لدخول فضاء شينغن بحوالي 15 مليون دولار، علما أن 45 في المائة من الطلبات التي قدموها تم رفضها، يليهم Hلمغاربة بحوالي 10 مليون دولار ونسبة رفض وصلت إلى 28 في المائة، فيما أنفق التونسيون 430 ألف دولار، وبلغت نسبة رفض طلباتهم بنسبة 29 في المائة.
ويمكن تفسير النفقات الكبيرة في رسوم التأشيرة بتعقيدات الإجراءات الإدارية، والانتظار الطويل للردود ورفض التأشيرات.
وبالنسبة للدول المغاربية الثلاث يمكن تفسير معدلات الرفض المرتفعة بالحصص التي فرضتها فرنسا خلال هذه الفترة.
7 تعليقات
ماهي الا تديعت وقت لمن يتقدمو لطلب تاشيرت شينغن ليس هناك كوطننا الحبيب
كل ما ينفق علا هده التاشيرات يفتح بها مشاريع ببلادنا وتسير وتشغل كل عاطل عن العمل
خاصهم عقل او اللبلاد فيها مايدار خاصها غير لي يخدمها
والله ماكين بحال بلادنا او المغريب مكينش بحالو داكش ليكيخصروه اعلا هد الفيزات ايدير بها مشروع او يكلس فبلادو
لايدوم الا الصح كما ستشتغل ببلاد المهجر ستشتغل به في بالادك ووطنك علا الاقل انت بوطنك بدون تاشيرة
اللهم احفض وطننا الحبيب ملكا وشعبا ليس هناك كهذا الوطن والله لو يعطونني مال الدنيا ما اخرج من وطني المغرب 🇲🇦 نتمنا ان تقل هده الداهرة من طلب هه التاشيرات معضمها مرفود
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم نمنا من شباب هدا الوطن الحبيب ان يحكم عقولهم ويهتمون بي وطنهم الحبيب ويبعدون هده الافكار المضلمة والتاشيرات المرفوضة نسياي