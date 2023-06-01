المغاربة ينفقون 10 ملايين دولار على طلبات تأشيرات شينغن في 2022

هبة بريس _ الرباط

أنفق المغاربة حوالي 10 ملايين دولار على طلبات تأشيرات شينغن خلال سنة 2022.

ويعد المغرب من أهم الدول الإفريقية التي أنفقت أكثر على طلبات تأشيرة شنغن في عام 2022، ووفقًا لدراسة أجراها موقع “schengenvisainfo”.

واحتل المغرب المرتبة الثانية في ترتيب الدول الإفريقية التي تقدمت بأكبر عدد من طلبات التأشيرة نحو البلدان الأوروبية، وتسبقه الجزائر التي أنفق مواطنوها 15 مليون دولار من أجل الحصول على تأشيرة شينغن.

وتصدر الجزائريون الإنفاق على طلبات التأشيرة لدخول فضاء شينغن بحوالي 15 مليون دولار، علما أن 45 في المائة من الطلبات التي قدموها تم رفضها، يليهم Hلمغاربة بحوالي 10 مليون دولار ونسبة رفض وصلت إلى 28 في المائة، فيما أنفق التونسيون 430 ألف دولار، وبلغت نسبة رفض طلباتهم بنسبة 29 في المائة.

ويمكن تفسير النفقات الكبيرة في رسوم التأشيرة بتعقيدات الإجراءات الإدارية، والانتظار الطويل للردود ورفض التأشيرات.

وبالنسبة للدول المغاربية الثلاث يمكن تفسير معدلات الرفض المرتفعة بالحصص التي فرضتها فرنسا خلال هذه الفترة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0