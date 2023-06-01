الغش في الإمتحانات ..حجز معدات وتجهيزات الكترونية مهربة

هبة بريس _ الرباط

مواصلة للجهود المبذولة لمكافحة تهريب وترويج المعدات الإلكترونية التي يشتبه في تسخيرها في الغش في الامتحانات، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بكل من العيون وجرسيف بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في عمليتين منفصلتين، من توقيف ثلاثة أشخاص متلبسين بحيازة وترويج معدات وتجهيزات إلكترونية مهربة.

وقد أسفرت العملية الأولى المنجزة بمدينة العيون يومه الخميس، عن توقيف تلميذ ومتدرب بالتكوين المهني، يبلغان معا من العمر 21 سنة، وهما في حالة تلبس بترويج أجهزة مهربة بغرض استعمالها في الغش في الامتحانات المدرسية، حيث تم العثور بحوزتهما على هاتفين محمولين وخمسة أجهزة وبطائق من نوع “VIP”، علاوة على سماعات لاسلكية دقيقة و201 بطارية صغيرة خاصة بالسماعات.

أما العملية الثانية التي باشرتها الشرطة القضائية بمدينة جرسيف يومه الخميس كذلك، فقد مكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، وهو في حالة تلبس بترويج جهازين مهربين من نوع “VIP” وسماعتين و33 بطارية وسلك للشحن.

وقد تم اخضاع المشتبه فيهم جميعا لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا المرتبطة بالغش، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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