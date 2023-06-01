بايتاس: المغرب يرفض “انزلاقات” المفوضية الأوروبية حول سبتة ومليلية

هبة بريس _ الرباط

قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المغرب عبر المراسلة التي بعثها إلى المفوضية الأوروبية، وقف على “الانزلاق الذي ورد في تصريحات نائب رئيس المفوضية الأوروبية”.

وأضاف بايتاس، خلال ندوة صحافية أعقبت مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، إن “الموقف الذي عبر عنه المغرب كان لا بد منه، وعلاقات المغرب مع إسبانيا يرعاها الملك، وعنوانها التنسيق والثقة المتبادلة والتعاون”.

ووفق صحيفة “الباييس” الإسبانية، فقد بعث المغرب، مؤخرا، رسالة احتجاج إلى المفوضية الأوروبية بسبب اعتبار الأخيرة كل من سبتة ومليلية أرضا إسبانية؛ في حين أنها أراض مغربية محتلة.

وأوردت الجريدة الإسبانية، منذ أيام، خبر توجيه دبلوماسية الرباط رسالة احتجاج إلى المفوضية الأوروبية بسبب تصريحات نائب رئيس المفوضية الأوروبية اليوناني مارغريتيس شيناس؛ لأنه يشير في تصريحاته ومراسلاته إلى أن سبتة ومليلية مدينتين إسبانيتان، فيما تتشبث الرباط بانتمائهما إلى تراب المملكة.

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