الحكومة تقرر منح إعانات مالية للمستثمرين في الأراضي السلالية

2023-06-01 / 18:11
1
هبة بريس _ الرباط

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.813 يتعلق بمنح إعانات مالية من طرف الدولة على الاستثمارات الفلاحية المنجزة على أراضي الجماعات السلالية في إطار عمليات التمليك والكراء وعصرنة الضيعات الفلاحية، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة في خطابي الملك محمد السادس، أمام مجلسي البرلمان في 12 أكتوبر 2018، و9 أكتوبر 2020، لتعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الفلاحية للجماعات السلالية والمساهمة في انبثاق طبقة وسطى فلاحية، وتنزيلا للاستراتيجية الفلاحية “الجيل الأخضر 2020-2030” التي أولت اهتماما خاصا لتثمين الأراضي الجماعية.

وأضاف الوزير أن هذا المرسوم يهدف إلى تحديد الإعانات المالية للدولة الممنوحة لأعضاء الجماعات السلالية والشباب من أجل إنجاز مشاريع تثمين الأراضي الفلاحية للجماعات السلالية في إطار عمليات التمليك والكراء أو عصرنة الضيعات الفلاحية، من خلال تحديد أصناف الإعانات المالية الممنوحة من طرف الدولة التي يمكن الاستفادة منها.

وأفاد بأن هذا المشروع يتضمن، كذلك، مقتضيات تحدد أصناف الإعانات المذكورة والمتمثلة في دعم عن الاستثمار يمنح لأعضاء الجماعات السلالية، من الشباب وغير الشباب بشكل فردي أو جماعي، الذين أنجزوا مشاريع استثمارية فلاحية في إطار عملية التمليك وللشباب الذين أنجزوا مشاريع في إطار عملية كراء الأراضي التابعة للجماعات السلالية.

وقال إن هذا المشروع يتضمن، كذلك، مقتضيات متعلقة بصنف الدعم عن الكراء، الذي يمنح للمكترين الشباب لتغطية جزء من السومة الكرائية للأراضي الفلاحية التابعة للجماعات الترابية، بالإضافة إلى الدعم الإضافي عن بعض مكونات الاستثمار، الذي يمنح في إطار عملية التمليك أو عصرنة الضيعات الفلاحية وللشباب الذين أنجزوا مشاريع استثمارية في إطار عملية كراء أراضي الجماعات السلالية.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بيع وشراء المتلاشيات…قائد يطارد سيارات الأبواق المزعجة بسطات

بيع وشراء المتلاشيات…قائد يطارد سيارات الأبواق المزعجة بسطات

2023-06-01 / 20:36
Photo of بوعياش ..القانون الجنائي بات متجاوزا ويجب تغيير باب “انتهاك الآداب”

بوعياش ..القانون الجنائي بات متجاوزا ويجب تغيير باب “انتهاك…

2023-06-01 / 20:02
Photo of مراكش : توقيف ثلاث أشخاص بينهم إمرأة بتهم ترويج المخدرات و ” القرقوبي”

مراكش : توقيف ثلاث أشخاص بينهم إمرأة بتهم ترويج…

2023-06-01 / 19:44
Photo of المغاربة ينفقون 10 ملايين دولار على طلبات تأشيرات شينغن في 2022

المغاربة ينفقون 10 ملايين دولار على طلبات تأشيرات شينغن…

2023-06-01 / 19:18
Photo of الغش في الإمتحانات ..حجز معدات وتجهيزات الكترونية مهربة

الغش في الإمتحانات ..حجز معدات وتجهيزات الكترونية مهربة

2023-06-01 / 18:59
Photo of “منظمة إسبانية” تدين “القمع المسلح” ضد المحتجزين في مخيمات تندوف

“منظمة إسبانية” تدين “القمع المسلح” ضد المحتجزين في مخيمات…

2023-06-01 / 18:40
Photo of انتحل صفة مسؤول بالتشريفات والأوسمة.. إيقاف شخص بالرباط

انتحل صفة مسؤول بالتشريفات والأوسمة.. إيقاف شخص بالرباط

2023-06-01 / 17:44
Photo of هل تتصدى الداخلية لـ”بزناسة الأضاحي” لحماية المواطنين؟

هل تتصدى الداخلية لـ”بزناسة الأضاحي” لحماية المواطنين؟

2023-06-01 / 17:19
Photo of الحصول على بطاقة السائق المهني.. تمديد أجل التسجيل

الحصول على بطاقة السائق المهني.. تمديد أجل التسجيل

2023-06-01 / 17:00
Photo of الحكومة تصادق على مشروع مرسوم متعلق بالحالة المدنية

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم متعلق بالحالة المدنية

2023-06-01 / 16:30

تعليق واحد

  1. خنا في ايت عمار اقليم خريبگة تسجلنا وليومنا هاذا لم نرگ شيئا… والمشكل هو كل من يتسجل يؤدي 20 درهم… اموال المواطنين نهبوها لصوص جماعة ايت عمار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق