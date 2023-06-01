انتحل صفة مسؤول بالتشريفات والأوسمة.. إيقاف شخص بالرباط

2023-06-01 / 17:44
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الرباط، صباح اليوم الخميس فاتح يونيو الجاري، من توقيف شخص متورط في إساءة استخدام هوية وصفة الغير، لتوجيه رسائل احتيالية لمجموعة من المسؤولين في قطاعات عمومية وخاصة.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد توصلت مصالح الأمن بالرباط بشكاية من سيدة تشغل مهمة بالتشريفات والأوسمة، تنسب فيها لصاحب رقم هاتفي إساءة استعمال هويتها الشخصية وصفتها الوظيفية، وذلك لتوجيه رسائل نصية لمسؤولين في قطاعات عمومية وخاصة، يطلب منهم فيها إسداء خدمات ومزايا لشخص معين.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من توقيف الشخص المتورط في توجيه هذه الرسائل التدليسية، وهو في حالة تلبس بالتقدم أمام مؤسسة وطنية، بدعوى أنه المستفيد من الخدمات الواردة في الرسائل الاحتيالية المرسلة.

وقد تم إخضاع المعني بالأمر لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة بالرباط، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضايا، وكذا التحقق من مدى وجود ضحايا مفترضين آخرين لهذه الأفعال الإجرامية.

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