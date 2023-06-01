العاهل الأردني يصدر قرارا ملكيا بمنح قرينة ولي العهد لقب الأميرة

هبة بريس - وكالات

مُنحت رجوة الحسين قرينة ولي عهد الأردن الحسين بن عبد الله، لقب الأميرة بموجب قرار صادر عن الإرادة الملكية الأردنية.

وقال الديوان في بيان: “صدرت الإرادة الملكية السامية بالإنعام على الآنسة رجوة بنت خالد السيف بلقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوةُ الحسين، بمناسبة عقد قرانها على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وعُقد قران الأمير الحسين والأميرة رجوة، اليوم الخميس، في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان وسط حضور مئات الشخصيات.

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