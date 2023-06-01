الحصول على بطاقة السائق المهني.. تمديد أجل التسجيل

هبة بريس

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن تمديد أجل تسجيل السائقين، الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من مجانية التكوينات الإجبارية من أجل الحصول على بطاقة السائق المهني، إلى غاية 30 يونيو 2023 .

وأضافت الوزارة، في بلاغ لها ، أنه سيتم الشروع في مراقبة تحسيسية من أجل حث السائقين على التوفر على هذه البطاقة أو على الأقل على استدعاء لحضور دورة تكوينية مجانية في انتظار خضوعهم للتكوين وتوفرهم على بطاقة السائق المهني سارية الصلاحية.

وبحسب المصدر ذاته فإن الوزارة تعتزم البدء في هذه المراقبة التحسيسية في فاتح يوليوز 2023 ، مشيرة إلى أن قرار تمديد أجل التسجيل يندرج في إطار تفعيل التزاماتها مع التمثيليات المهنية للسائق المهني.

وأوضح البلاغ أنه لتمكين السائقين الذين سبق لهم التسجيل لدى مراكز التكوين من الحصول على استدعاءات مؤمنة، قامت الوزارة، بإعداد تطبيق يمكنهم من استصدار الوثيقة المذكورة مباشرة من نظامها المعلوماتي عبر الرابط التالي:http://sitrfp.transport.gov.ma/convocation ، مضيفة أن الولوج إليه متاح ابتداء من 15 ماي 2023.

وتهيب هذه الوزارة بكافة السائقين المهنيين الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من مجانية التكوين، القيام بالتسجيل لدى المعاهد المخصصة لهذه العملية قبل نهاية الأجل المحدد أعلاه، وتحميل الاستدعاء المؤمن عبر الرابط المذكور.

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