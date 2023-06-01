وزير الفلاحة: الحالة الصحية للقطيع الوطني مرضية
قدم محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عرضا أمام مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس فاتح يونيو 2023، حول تدابير التحضير لعيد الأضحى.
وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن التحضيرات لعيد الأضحى المبارك لسنة 1444 وصلت إلى مراحل متقدمة، إذ بلغ عدد رؤوس الاغنام والماعز المرقمة من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية والمعدة للذبح 5.4 مليون رأس كما تم تسجيل 214,000 وحدة لتربية وتسمين الأكباش المعدة للعيد لدى المكتب وتخضع هذه الوحدات لمتابعة صارمة.
وأفاد الوزير أن المصالح البيطرية ترصد باستمرار الحالة الصحية للقطيع عبر تعزيز الرقابة الميدانية والمخبرية وجودة الأعلاف. وتبقى الحالة الصحية للقطيع الوطني مرضية بشكل عام.
ولتعزيز البنيات التحتية لبيع واقتناء الأضاحي، يضيف الوزير، سيتم خلق وتهيئ 34 سوقا مؤقتا للعيد في مختلف جهات المملكة وستستقبل هذه الأسواق فقط الأغنام والماعز المرقمة في إطار عملية الترقيم التي تنفذها مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحي بشراكة مع التنظيمات المهنية.
9 تعليقات
يقول ان الحالة الصحية الأغنام بالمغرب مرضية بشكل عام. هدا يعني ان الحالة الصحية للقطيع ليست جيدة ولكن مرضية فقط وهي تخوفات عبر عنها المسؤول الوزاري بطريقة غير مباشرة.هل الأغنام المستوردة غير صحية،؟؟ ان الأغنام المحلية مصابة بشيء ما لا يريد المسؤول الافصاح به ؟؟
يجب على الحكومة معالجة صحة المواطنين أولا من الغلاء المعيشي والازمة الصعبة الراهنة التي نعيشها حالياً..
أغلبية المواطنين يعيشون في هشاشة وعتبة الفقر بسبب الغلاء المعيشي والاسعار المرتفعة فكيف يعقل ان يفكرون في أضحية العيد ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نحن الآن لانفكر في صحة الأضحية أكثر ما نفكر في الأسعار الملتهبة والمعيشية القاسية التي يعيشها الشعب المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية ، ما كفايا استنهار بنفسيتنا.
يجب مراقبة الأسعار داخل أسواق الغنم من أجل متناول الجميع بدون استثناء .
الحالة النفسية والاجتماعية والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي هي حالة مزمنة وليس لها دواء سوى وصفة طبية من طرف الحكومة..
الطامة الكبرى هي صحة المواطنين غير جيدة والعكس صحيح بالنسبة للصحة الأغنام
نطالب من الحكومة بإلغاء عيد الأضحى وذالك مراعاة وضعية الفقير الذي يتخبط مع الزمن ولقمة العيش ولا داعي للعيد ..
لا اظنها أنها في صحة جيدة وإنما العكس صحيح لأنها لم تجد ما تأكله سوى أكياس البلاستيك وعلف الدجاج او الفلاح يعطي لها أدوية من أجل نفخها كي تظهر سمينة للبائع والمشتري…والفاهم يفهم هههههههههههه.