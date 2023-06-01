اونسا ..الوضعية الصحية للقطيع المعد لعيد الأضحى “ممتازة”
الصورة من الارشيف

وزير الفلاحة: الحالة الصحية للقطيع الوطني مرضية

2023-06-01 / 16:02
9
هبة بريس - الرباط

قدم محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عرضا أمام مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس فاتح يونيو 2023، حول تدابير التحضير لعيد الأضحى.

وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن التحضيرات لعيد الأضحى المبارك لسنة 1444 وصلت إلى مراحل متقدمة، إذ بلغ عدد رؤوس الاغنام والماعز المرقمة من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية والمعدة للذبح 5.4 مليون رأس كما تم تسجيل 214,000 وحدة لتربية وتسمين الأكباش المعدة للعيد لدى المكتب وتخضع هذه الوحدات لمتابعة صارمة.

وأفاد الوزير أن المصالح البيطرية ترصد باستمرار الحالة الصحية للقطيع عبر تعزيز الرقابة الميدانية والمخبرية وجودة الأعلاف. وتبقى الحالة الصحية للقطيع الوطني مرضية بشكل عام.

ولتعزيز البنيات التحتية لبيع واقتناء الأضاحي، يضيف الوزير، سيتم خلق وتهيئ 34 سوقا مؤقتا للعيد في مختلف جهات المملكة وستستقبل هذه الأسواق فقط الأغنام والماعز المرقمة في إطار عملية الترقيم التي تنفذها مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحي بشراكة مع التنظيمات المهنية.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بيع وشراء المتلاشيات…قائد يطارد سيارات الأبواق المزعجة بسطات

بيع وشراء المتلاشيات…قائد يطارد سيارات الأبواق المزعجة بسطات

2023-06-01 / 20:36
Photo of بوعياش ..القانون الجنائي بات متجاوزا ويجب تغيير باب “انتهاك الآداب”

بوعياش ..القانون الجنائي بات متجاوزا ويجب تغيير باب “انتهاك…

2023-06-01 / 20:02
Photo of مراكش : توقيف ثلاث أشخاص بينهم إمرأة بتهم ترويج المخدرات و ” القرقوبي”

مراكش : توقيف ثلاث أشخاص بينهم إمرأة بتهم ترويج…

2023-06-01 / 19:44
Photo of المغاربة ينفقون 10 ملايين دولار على طلبات تأشيرات شينغن في 2022

المغاربة ينفقون 10 ملايين دولار على طلبات تأشيرات شينغن…

2023-06-01 / 19:18
Photo of الغش في الإمتحانات ..حجز معدات وتجهيزات الكترونية مهربة

الغش في الإمتحانات ..حجز معدات وتجهيزات الكترونية مهربة

2023-06-01 / 18:59
Photo of “منظمة إسبانية” تدين “القمع المسلح” ضد المحتجزين في مخيمات تندوف

“منظمة إسبانية” تدين “القمع المسلح” ضد المحتجزين في مخيمات…

2023-06-01 / 18:40
Photo of الحكومة تقرر منح إعانات مالية للمستثمرين في الأراضي السلالية

الحكومة تقرر منح إعانات مالية للمستثمرين في الأراضي السلالية

2023-06-01 / 18:11
Photo of انتحل صفة مسؤول بالتشريفات والأوسمة.. إيقاف شخص بالرباط

انتحل صفة مسؤول بالتشريفات والأوسمة.. إيقاف شخص بالرباط

2023-06-01 / 17:44
Photo of هل تتصدى الداخلية لـ”بزناسة الأضاحي” لحماية المواطنين؟

هل تتصدى الداخلية لـ”بزناسة الأضاحي” لحماية المواطنين؟

2023-06-01 / 17:19
Photo of الحصول على بطاقة السائق المهني.. تمديد أجل التسجيل

الحصول على بطاقة السائق المهني.. تمديد أجل التسجيل

2023-06-01 / 17:00

‫9 تعليقات

  1. يقول ان الحالة الصحية الأغنام بالمغرب مرضية بشكل عام. هدا يعني ان الحالة الصحية للقطيع ليست جيدة ولكن مرضية فقط وهي تخوفات عبر عنها المسؤول الوزاري بطريقة غير مباشرة.هل الأغنام المستوردة غير صحية،؟؟ ان الأغنام المحلية مصابة بشيء ما لا يريد المسؤول الافصاح به ؟؟

  2. يجب على الحكومة معالجة صحة المواطنين أولا من الغلاء المعيشي والازمة الصعبة الراهنة التي نعيشها حالياً..

  3. أغلبية المواطنين يعيشون في هشاشة وعتبة الفقر بسبب الغلاء المعيشي والاسعار المرتفعة فكيف يعقل ان يفكرون في أضحية العيد ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  4. نحن الآن لانفكر في صحة الأضحية أكثر ما نفكر في الأسعار الملتهبة والمعيشية القاسية التي يعيشها الشعب المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية ، ما كفايا استنهار بنفسيتنا.

  6. الحالة النفسية والاجتماعية والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي هي حالة مزمنة وليس لها دواء سوى وصفة طبية من طرف الحكومة..

  7. الطامة الكبرى هي صحة المواطنين غير جيدة والعكس صحيح بالنسبة للصحة الأغنام

  8. نطالب من الحكومة بإلغاء عيد الأضحى وذالك مراعاة وضعية الفقير الذي يتخبط مع الزمن ولقمة العيش ولا داعي للعيد ..

  9. لا اظنها أنها في صحة جيدة وإنما العكس صحيح لأنها لم تجد ما تأكله سوى أكياس البلاستيك وعلف الدجاج او الفلاح يعطي لها أدوية من أجل نفخها كي تظهر سمينة للبائع والمشتري…والفاهم يفهم هههههههههههه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق