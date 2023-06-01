اونسا ..الوضعية الصحية للقطيع المعد لعيد الأضحى “ممتازة”
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وزير الفلاحة: الحالة الصحية للقطيع الوطني مرضية

2023-06-01 / 16:02
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هبة بريس - الرباط

قدم محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عرضا أمام مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس فاتح يونيو 2023، حول تدابير التحضير لعيد الأضحى.

وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن التحضيرات لعيد الأضحى المبارك لسنة 1444 وصلت إلى مراحل متقدمة، إذ بلغ عدد رؤوس الاغنام والماعز المرقمة من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية والمعدة للذبح 5.4 مليون رأس كما تم تسجيل 214,000 وحدة لتربية وتسمين الأكباش المعدة للعيد لدى المكتب وتخضع هذه الوحدات لمتابعة صارمة.

وأفاد الوزير أن المصالح البيطرية ترصد باستمرار الحالة الصحية للقطيع عبر تعزيز الرقابة الميدانية والمخبرية وجودة الأعلاف. وتبقى الحالة الصحية للقطيع الوطني مرضية بشكل عام.

ولتعزيز البنيات التحتية لبيع واقتناء الأضاحي، يضيف الوزير، سيتم خلق وتهيئ 34 سوقا مؤقتا للعيد في مختلف جهات المملكة وستستقبل هذه الأسواق فقط الأغنام والماعز المرقمة في إطار عملية الترقيم التي تنفذها مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحي بشراكة مع التنظيمات المهنية.

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