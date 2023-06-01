بسمة بوسيل تعلق عن حذف “أغنية” بصوتها: “شكل في ناس زعلت جامد”

2023-06-01 / 15:45
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هبة بريس - متابعة

أعادت الفنانة المغربية بسمة بوسيل نشر مقطع بصوتها من أغنية “مين اللي بيختار” للفنانة اللبنانية هبة طوجي، معلنةً حذف النسخة الأولى منه من حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام”.

وقالت بوسيل تعليقاً على التصميم الجديد للمنشور: “شكل في ناس الكوفر الأخير زعلها جامد، وبحاولوا يمسحوه كل شوي من صفحتي”.

وأضافت: “آسفة لم أقصد ايذاء مشاعر أحد. ولا أعلم مَن الشخص المستاء لهذه الدرجة من الكوفر الذي نشرته. الجميع ينشر كوفر أغاني”.

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