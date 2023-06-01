بنموسى: هدفنا استفادة 4 ملايين تلميذ من تعلم الأمازيغية

2023-06-01 / 14:51
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هبة بريس - لبنى ابروك

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن وزارته حددت خارطة طريق تتضمن أهداف تعميم التدريس باللغة الأمازيغية في المستوى الابتدائي.

وقال بنموسى في معرض رده على أسئلة للصحفيين في الندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس: “اليوم عندنا 1660 مؤسسة تعليمية ابتدائية تعتمد التعليم بالامازيغية وهذا يهم 330 الف تلميذة وتلميذة، وهدفنا في أفق 2023، يكون 12 الف مؤسسة تعتمد التدريس باللغة امازيغية، وبالتالي استفادة 4 ملايين تلميذ وتلميذة.”

وأضاف الوزير قائلا “هدفنا أننا في سنة 2026 ، نكونو في نصف الطريق، عبر توسيع شبكة المؤسسات التي تعتمد تدريس الأمازيغية، والرفع من عدد الأساتذة”، مشددا على أن وزارته ستتبع كافة الخطوات المرسومة والإجراءات المقررة لتعميم التدريس بالامازيغية في المستوى الابتدائي وبلوغ الهدف المنشود.

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