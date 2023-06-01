بايتاس: نعتز ونفتخر بالشراكة الحقيقية والكبيرة مع إسبانيا

2023-06-01 / 14:24
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هبة بريس - لبنى أبروك

رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، التعليق، على تداول صحف اسبانية لخبر احتجاج مدريد على الرباط لتصنيفها سبتة ومليلية بمدينتين مغربيتين في وثيقة أرسلتها إلى المفوضية الأوربية .

وقال بايتاس في رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد الخميس، “المملكة اللغربية تعتز وتفتخر وتدخل في شراكة حقيقة وكبيرة جدية مع الجارة الاسبانية”.

وأكد بايتاس على أن هذه الشراكة مبنية على الثقة والانخراط المشترك في مواجهة كافة التحديات، مشددا على أن هذه الصفحة يرعاها جلالة الملك، وعنوانها الثقة والتنسيق المشترك والاحتررام المتبادل. يقول الوزير

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