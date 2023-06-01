بعد الموافقة الأمنية المصرية.. 2500 مناصر يساندون الوداد في ذهاب نهائي العصبة

هبة بريس ـ رياضة

نجحت إدارة الأهلي المصري في إقناع سلطات بلادهم برفع عدد الجمهور الذي سيتابع ذهاب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية من 20 ألف إلى 50 ألفا وفق ما أكده مسؤولو النادي القاهري.

و في هذا الصدد، أوضح فاروق العامري نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري في تصريحات تلفرية أن السلطات الأمنية المصرية وافقت على السماح بتخصيص السعة الكاملة للجماهير في ملعب القاهرة الذي سيحتضن ذهاب نهائي العصبة.

و أضاف ذات المتحدث بأنه في الوهلة الأولى سمحت سلطات مصر فقط ب 20 ألف مناصر مصري و 1000 مشجع مغربي قبل أن تسمح بالسعة الكاملة أي ما يعني 50 ألف مشجع أهلاوي و 2500 مناصر ودادي حسب لوائح الكاف.

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