رجال أعمال أفارقة يجتمعون في الدار البيضاء لتعزيز الاستثمارات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

اجتمع وفد من رجال الأعمال الأفارقة بنظرائهم المغاربة في مدينة الدار البيضاء لبحث سبل تعزيز الشراكات الاستثمارية الناجحة بين المغرب و باقي دول القارة السمراء.

و في هذا الصدد، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء سطات، يوم أمس، لقاء الأعمال المغربي الإفريقي و هو اللقاء الذي ركز على سبل تعزيز المبادلات الاقتصادية والشراكات بين الجانبين.

ويهدف هذا الحدث، المنظم بتعاون مع الجمعية الإفريقية للمقاولين بالمغرب، إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب وتقوية العلاقات الاقتصادية بين المغرب وباقي الدول الإفريقية، بالإضافة إلى استكشاف فرص أعمال جديدة.

وشكل هذا اللقاء فرصة لتبادل المعارف وتقاسم الأفكار المبتكرة، وكذا مناقشة فرص الاستثمار في المجالات المحورية من قبيل الصناعة الفلاحية والخدمات و التكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال وغيرهم.

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