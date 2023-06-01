لجنة الأخلاقيات توقف مندوبا جامعيا لسنة نافذة بسبب سبه لحكمة

هبة بريس ـ رياضة

نشر الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بلاغا أكد فيه أن لجنة الأخلاقيات قد قررت معاقبة مندوب جامعي بالبطولة الوطنية.

و حسب ذات البلاغ، فقد اجتمعت لجنة الأخلاقيات وأصدرت قرار توقيف عبد السلام شعشاع، مندوب المباريات، لمدة سنة نافذة مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهما.

و يعود سبب توقيف المندوب الجامعي استنادا لمعطيات ذات البلاغ لتوجيهه عبارات السب والقدف اتجاه الحكمة الوطنية أمينة فخر.

ما رأيك؟ المجموع 7 آراء 0 7