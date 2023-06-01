لجنة الأخلاقيات توقف مندوبا جامعيا لسنة نافذة بسبب سبه لحكمة

2023-06-01 / 13:51
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هبة بريس ـ رياضة

نشر الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بلاغا أكد فيه أن لجنة الأخلاقيات قد قررت معاقبة مندوب جامعي بالبطولة الوطنية.

و حسب ذات البلاغ، فقد اجتمعت لجنة الأخلاقيات وأصدرت قرار توقيف عبد السلام شعشاع، مندوب المباريات، لمدة سنة نافذة مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهما.

و يعود سبب توقيف المندوب الجامعي استنادا لمعطيات ذات البلاغ لتوجيهه عبارات السب والقدف اتجاه الحكمة الوطنية أمينة فخر.

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تعليق واحد

  1. ناس في هذا المستوى لازالوا يستعملون لفظ السب. هل هكذا يكونون المسؤولون.السب دليل على ضعفه.

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