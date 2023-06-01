النصيري: “أهدي التتويج للملك.. وكون مكانش هو منكونش أنا هنا”

2023-06-01 / 12:01
0
هبة بريس - القسم الرياضي

أهدى نجم نادي اشبيلية، المغربي يوسف النصيري، التتويج بنهائي الدوري الأوربي، للملك محمد السادس.

وقال النصيري في تصريح عقب المباراة التي جمعته ناديه بنادي روما الايطالي، مساء أمس الأربعاء: “كنهدي اللقب للمغاربة و عائلتي و أهم حاجة كنهدي التتويج لسيدنا الله ينصرو ، الملك_محمد_السادس.. كون ماكانش هو ما كونتش غنكون في هذه البلاصة هادي الأكاديمية لي دار هي لي عاوناتني و وصلاتني لأوروبا و نربح هذه الكوبا ، كنشكرو على هادشي كامل”.

هذا وتوج نادي أشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليج) للمرة السابعة في تاريخه، عقب فوزه 4 / 1 بركلات الترجيح على روما الإيطالي مساء الأربعاء، في المباراة النهائية للمسابقة القارية.

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لجنة الأخلاقيات توقف مندوبا جامعيا لسنة نافذة بسبب سبه لحكمة

لجنة الأخلاقيات توقف مندوبا جامعيا لسنة نافذة بسبب سبه…

2023-06-01 / 13:51
Photo of باريس سان جيرمان يعلن رحيل ميسي نهاية الموسم الجاري

باريس سان جيرمان يعلن رحيل ميسي نهاية الموسم الجاري

2023-06-01 / 13:22
Photo of بونو: “لا المال ولا شيء آخر يهمني.. ما يحفزني هو تشريف بلدي”

بونو: “لا المال ولا شيء آخر يهمني.. ما يحفزني…

2023-06-01 / 12:26
Photo of “لا أريدها”.. مورينيو يمنح ميداليته لأحد مشجعي روما

“لا أريدها”.. مورينيو يمنح ميداليته لأحد مشجعي روما

2023-06-01 / 11:05
Photo of نادي اشبيلية: “بونو ميخيبناش.. بونو ميحشمناش”

نادي اشبيلية: “بونو ميخيبناش.. بونو ميحشمناش”

2023-06-01 / 09:41
Photo of إشبيلية بطلا للدوري الأوروبي على حساب روما

إشبيلية بطلا للدوري الأوروبي على حساب روما

2023-05-31 / 23:44
Photo of بونو يتألق في الضربات الترجيحية ويقود اشبيلية للتتويج بلقب الدوري الأوروبي

بونو يتألق في الضربات الترجيحية ويقود اشبيلية للتتويج بلقب…

2023-05-31 / 23:07
Photo of مجلس الشامي يوصي بتغيير استراتيجية بيع تذاكر المباريات

مجلس الشامي يوصي بتغيير استراتيجية بيع تذاكر المباريات

2023-05-31 / 22:22
Photo of حمد الله يسجل أمام الطائي ويتوج هدافا للدوري السعودي (فيديو)

حمد الله يسجل أمام الطائي ويتوج هدافا للدوري السعودي…

2023-05-31 / 21:04
Photo of أتلتيكو مدريد يعلن استدعاء 3 من لاعبيه لمعسكر المنتخب المغربي للشباب

أتلتيكو مدريد يعلن استدعاء 3 من لاعبيه لمعسكر المنتخب…

2023-05-31 / 19:02

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق