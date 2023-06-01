النصيري: “أهدي التتويج للملك.. وكون مكانش هو منكونش أنا هنا”

هبة بريس - القسم الرياضي

أهدى نجم نادي اشبيلية، المغربي يوسف النصيري، التتويج بنهائي الدوري الأوربي، للملك محمد السادس.

وقال النصيري في تصريح عقب المباراة التي جمعته ناديه بنادي روما الايطالي، مساء أمس الأربعاء: “كنهدي اللقب للمغاربة و عائلتي و أهم حاجة كنهدي التتويج لسيدنا الله ينصرو ، الملك_محمد_السادس.. كون ماكانش هو ما كونتش غنكون في هذه البلاصة هادي الأكاديمية لي دار هي لي عاوناتني و وصلاتني لأوروبا و نربح هذه الكوبا ، كنشكرو على هادشي كامل”.

هذا وتوج نادي أشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليج) للمرة السابعة في تاريخه، عقب فوزه 4 / 1 بركلات الترجيح على روما الإيطالي مساء الأربعاء، في المباراة النهائية للمسابقة القارية.

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