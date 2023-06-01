غليان بمجلس مقاطعة سيدي مومن و الساكنة تنتظر تنزيل الوعود

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يعيش مجلس مقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء على وقع غليان غير مسبوق بين أعضاء و مكونات المجلس و التي دخلت في صراعات و تطاحنات منذ فترة ليست بالقصيرة.

و حسب ما علمت هبة بريس، فقد تفجرت خلافات كبيرة بين مكونات مجلس مقاطعة سيدي مومن بالبيضاء في الآونة الأخيرة، هاته الخلافات التي زادت حدتها مع اقتراب دورة المجلس.

و عاب بعض الأعضاء على رفاقهم بالمجلس صمتهم المطبق و عدم تواصلهم مع الجهات المسؤولة و لا الساكنة، فضلا على عدم دفاعهم عن المنطقة في مجلس المدينة، بالإضافة لخلافات جوهرية في الكواليس بين عدد من الأعضاء.

و في الوقت الذي يغلي فيه مجلس سيدي مومن، تنتظر الساكنة تنزيل الوعود الانتخابية التي من أجلها صوتوا على الأعضاء الحاليين خاصة أن المنطقة تشهد تراجعا كبيرا في حصيلة المنجزات و حالها يدمي القلوب.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0