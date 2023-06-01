نشرة إنذارية: زخات مطرية قوية يومي الخميس والجمعة
هبة بريس
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن زخات مطرية رعدية قوية (25- 45 ملم) مرتقبة اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن هذه التساقطات المطرية ستهم كلا من جرادة وفكيك وجرسيف وتاوريرت وإفران وتازة وبولمان وصفرو وميدلت، اليوم الخميس ابتداء من الثانية بعد الزوال وإلى غاية السادسة من صباح غد الجمعة .
ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0
2
10 تعليقات
الحمد لله على هذه النعم التي تبشر بالخير..
عاد فصل الشتاء ولله الحمد..
تساقطات مطرية لها اثر ايجابي على حزينة السدود..
اللهم زدنا ولا تنقصنا يارب العالمين..
نتمنى استمرار هاته التساقطات المطرية التي انعشت السدود ..
اللهم اسقي عبادك يارب العالمين..
على الرعاة أخذ الحيطة والحذر من البرق والصواعق ..
هذه الأمطار ساهمت في توفير مخزون مائي كبير ..
الأمطار شملت جل مدن المغرب ..
الحمد لله على هذه التساقطات بعد ان مرت ايام صعاب والفرح قد أتى..