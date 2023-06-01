نشرة إنذارية: زخات مطرية قوية يومي الخميس والجمعة

2023-06-01 / 11:22
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن زخات مطرية رعدية قوية (25- 45 ملم) مرتقبة اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن هذه التساقطات المطرية ستهم كلا من جرادة وفكيك وجرسيف وتاوريرت وإفران وتازة وبولمان وصفرو وميدلت، اليوم الخميس ابتداء من الثانية بعد الزوال وإلى غاية السادسة من صباح غد الجمعة .

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