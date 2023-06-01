الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

هبة بريس

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية واللاممركزة للأمن الوطني بكل من مدن الرباط وفاس وتاونات وتازة.

وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، ستة مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية، من بينها تعيين رئيس لمصلحة التشخيص باستعمال البصمة الجينية التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، علاوة على تعيين نائب لرئيس المصلحة الولائية للاستعلامات العامة بالرباط ورئيس لإحدى الفرق العملياتية تابعة لنفس المصلحة.

كما همت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لاممركزة للشرطة القضائية والأمن العمومي، تضمنت تعيين رئيس للفرقة السينوتقنية بمدينة فاس، فضلا عن تعيين رئيس للهيئة الحضرية بتاونات ورئيس لفرقة السير الطرقي بتازة.

وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.

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