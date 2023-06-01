حتى 15 يونيو .. السودان يمدد إغلاق المجال الجوي 

2023-06-01 / 09:42
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هبة بريس - وكالات

أعلنت سلطة الطيران المدني السوداني للمرة الرابعة على التوالي تمديد إغلاق المجال الجوي حتى 15 يونيو المقبل.

وقال سلطة الطيران، في بيان، إنها استثنت من قرار إغلاق حركة الطيران رحلات المساعدات الإنسانية والإجلاء.

وجرى إغلاق المجال الجوي في السودان منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، في 15 أبريل الماضي.

ومنذ ذلك الوقت مددت السلطات الإغلاق 4 مرات، وكانت المرة السابقة في 13 ماي الجاري، حيث تم التمديد حتى 31 من نفس الشهر.

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