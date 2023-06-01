نادي اشبيلية: “بونو ميخيبناش.. بونو ميحشمناش”
هبة بريس
تغنى نادي اشبيلية الاسباني، بحارسه المغربي ياسين بونو، بعد تألقه في نهائي الدوري الأوروبي.
ونشرت الصفحة الرسمية للنادي بموقع “فيسبوك” صورة بونو مرفوقة بتعليق جاء فيه “بونو ميخيبناش، بونو ميحشمناش، أفضل حارس في العالم، نحبك يا ياسين”.
هذا وقاد بونو فريقه أشبيلية الإسباني للتتويج بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم، للمرة السابعة في تاريخه، عقب فوزه 4 / 1 بركلات الترجيح على روما الإيطالي مساء الأربعاء، في المباراة النهائية للمسابقة القارية.
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8 تعليقات
الأسد بونو احسن حارس مرمى في العالم..
بونو يعيد سيناريو كأس العالم قطر في ركلات الترجيح مع الإسبان ضد روما الإيطالي..
متألق دائما ياسين بونو وهو السبب لقيادة إشبيلية للفوز على روما ..
بالتوفيق والنجاح ومسيرة موفقة..
بونو والنصيري ابطال اوروبا..
إشبيلية تالقت بفضل الأسد بونو ويفوزوا بنهائي ابطال أوروبا..
بونو عليه أن يتعاقد مع نادي انجليزي كبير..
شكرا بونو رفعت رؤوسنا ..