سلا.. إيقاف 3 أشخاص متورطين قي ترويج أجهزة تستعمل في الغش بالامتحانات

2023-06-01 / 09:12
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية في مدينة سلا بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أمس الأربعاء31 ماي من توقيف ثلاثة أشخاص يبلغون من العمر 22 و31 و33 سنة، يشتبه في تورطهم في ترويج أجهزة إلكترونية مهربة بغرض استعمالها في الغش في الامتحانات المدرسية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم متلبسين بترويج أجهزة مهربة يشتبه في استخدامها في الغش في الامتحانات المدرسية حيث تم العثور بحوزتهم على 220 بطاقة إلكترونية من نوع “VIP” و 393 سماعة لا سلكية دقيقة و180 هاتفا محمولا، علاوة على 208 من السماعات السلكية و 180 خيط كهربائي للشحن ومجموعة من قطع الغيار الخاصة بالمعدات الإلكترونية.

كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، عن حجز 3 أقلام مجهزة بشرائح هاتفية و20 بطارية، و17 قطعة ملابس مجهزة بمعدات للاتصال اللاسلكي، علاوة على سيارة خفيفة ودراجة نارية، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتندرج في سياق المجهودات الاحترازية التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة جرائم الغش في الامتحانات المدرسية.

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‫10 تعليقات

  3. على أولياء التلاميذ تأطير أبنائهم قبل الشروع في الإمتحان والعواقب الوخيمة التي تلاحق كل من ظبط ..

  5. على وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي الاعتماد على كاميرات المراقبة داخل فضاءات الامتحان..

  8. اكثر من 50٪ من التلاميذ يتعاطون الغش في الامتحانات وعدم الاعتماد على انفسهم..

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