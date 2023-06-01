الصورة تعبيرية

طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2023-06-01 / 09:07
10
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، نزول زخات مطرية بجنوب المنطقة الشرقية وبمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، مع سماء غائمة قد تعطي أمطارا ضعيفة ومتفرقة بكل من الغرب وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول المجاورة الواقعة غرب الأطلس.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية على السهول الشمالية والوسطى وكذا السواحل الجنوبية، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما مرفوقة بتناثر غبار بكل من منطقة سوس والجنوب-الشرقي والمنطقة الشرقية والأطلس الصغير وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و21 درجة بكل من منطقة سوس وأقصى الجنوب-الشرقي للبلاد، وأيضا بالأقاليم الصحراوية للمملكة. وستكون ما بين 10 و16 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بالجنوب-الشرقي، وفي انخفاض بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وما بين رأس سبارتيل والدار البيضاء، وما بين طرفاية وبوجدور، وقليل الهيجان بباقي سواحل المحيط الأطلسي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بايتاس: انخفاض المواد الأساسية دوليا سيؤثر على السوق الوطنية

بايتاس: انخفاض المواد الأساسية دوليا سيؤثر على السوق الوطنية

2023-06-01 / 14:37
Photo of سطات.. تخريب قنوات مائية يتسبب في أزمة عطش

سطات.. تخريب قنوات مائية يتسبب في أزمة عطش

2023-06-01 / 12:44
Photo of إيموزار كندر.. اعتقال طالبة متلبسة ببيع مواضيع وأجوبة امتحانات الباكالوريا

إيموزار كندر.. اعتقال طالبة متلبسة ببيع مواضيع وأجوبة امتحانات…

2023-06-01 / 12:14
Photo of رسميا.. التوسيع التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بالمستوى الابتدائي

رسميا.. التوسيع التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بالمستوى الابتدائي

2023-06-01 / 11:45
Photo of نشرة إنذارية: زخات مطرية قوية يومي الخميس والجمعة

نشرة إنذارية: زخات مطرية قوية يومي الخميس والجمعة

2023-06-01 / 11:22
Photo of الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

2023-06-01 / 10:56
Photo of الرحالة المغربي عياد المفتحي يصل إلى القاهرة في رحلة عبر 3 قارات

الرحالة المغربي عياد المفتحي يصل إلى القاهرة في رحلة…

2023-06-01 / 10:43
Photo of ترويج المخدرات يجر 3 أشخاص للاعتقال بمراكش

ترويج المخدرات يجر 3 أشخاص للاعتقال بمراكش

2023-06-01 / 10:13
Photo of سلا.. إيقاف 3 أشخاص متورطين قي ترويج أجهزة تستعمل في الغش بالامتحانات

سلا.. إيقاف 3 أشخاص متورطين قي ترويج أجهزة تستعمل…

2023-06-01 / 09:12
Photo of مراكش : إن.تحار فتاة كانت برفقة خليجي والامن يباشر تحقيق

مراكش : إن.تحار فتاة كانت برفقة خليجي والامن يباشر…

2023-05-31 / 23:08

‫10 تعليقات

  6. يقول الحق تعال : وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا..

  10. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق