طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، نزول زخات مطرية بجنوب المنطقة الشرقية وبمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، مع سماء غائمة قد تعطي أمطارا ضعيفة ومتفرقة بكل من الغرب وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول المجاورة الواقعة غرب الأطلس.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية على السهول الشمالية والوسطى وكذا السواحل الجنوبية، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما مرفوقة بتناثر غبار بكل من منطقة سوس والجنوب-الشرقي والمنطقة الشرقية والأطلس الصغير وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و21 درجة بكل من منطقة سوس وأقصى الجنوب-الشرقي للبلاد، وأيضا بالأقاليم الصحراوية للمملكة. وستكون ما بين 10 و16 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بالجنوب-الشرقي، وفي انخفاض بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وما بين رأس سبارتيل والدار البيضاء، وما بين طرفاية وبوجدور، وقليل الهيجان بباقي سواحل المحيط الأطلسي.

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