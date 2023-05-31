إشبيلية بطلا للدوري الأوروبي على حساب روما

هبة بريس _ رياضة

توج إشبيلية الإسباني بطلا لمسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” في كرة القدم بفوزه على روما الإيطالي 4-1 بركلات الترجيح، الأربعاء، في المباراة النهائية على ملعب “بوشكاش أرينا” في العاصمة المجرية بودابست بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإصافي بالتعادل 1-1.

وكان روما البادئ بالتسجيل عبر صانع ألعابه الدولي الارجنتيني باولو ديبالا (35)، ورد الفريق الأندلسي بالنيران الصديقة عبر المدافع جانلوكا مانشيني (55 خطأ في مرمى فريقه).

وفي ركلات الترجيح، سجل الأرجنتينيون لوكاس أوكامبوس وإريك لاميلا وغونسالو مونتيال والكرواتي إيفان راكيتيتش لإشبيلية الذي ظفر باللقب السابع في تاريخه في المسابقة، فيما سجل براين كريستانتي الركلة الوحيدة لروما الذي أهدر له مانشيني والبرازيلي روجر ايبانيز ركلتين.

وضمن الفريق الإسباني المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما فشل في ذلك عن طريق الدوري المحلي

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