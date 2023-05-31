بونو يتألق في الضربات الترجيحية ويقود اشبيلية للتتويج بلقب الدوري الأوروبي

2023-05-31 / 23:07
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هبة بريس : رياضة

قاد الدولي المغربي ياسين بونو فريقه اشبيلية للتتويج بلقب الدوري الأوروبي بعد فوزه، مساء اليوم الأربعاء، بالضربات الترجيحية على روما الإيطالي في النهائي.

وسجل روما هدف التقدم عبر لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 35، قبل أن يدرك إشبيلية التعادل بهدف عكسي سجله جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 55.

وامتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية التي استمر فيها التعادل بين الطرفين قبل الاحتكام إلى الضربات الترجيحية التي تألق فيها ياسين بونو بعدما تصدى للضربة الترجيحية الثانية وساهم في تضييع الثالثة.

وعرفت المباراة أيضا مشاركة المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري الذي لعب أساسيا وخاض دقائق المباراة كاملة.

 

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‫3 تعليقات

  1. معلق بين سبور الجزائري الحقود ليس محايدا في التعليق كان يتمنى فوز فريق روما لأنه يعرف أن فريق اشبيلية له أنصار في المغرب أضافة أنه يضم لاعبين مغربيين .لكن دائما تجري الرياح بما لا تشتهي أحقادهم

  3. مبروك لاشبيلية واسبانيا الكأس الأوروبية ولأحفاد طارق ابن زياد .بالمناسبة احسست بعد تسجيل هدف التعادل من طرف إشبيلية .أن الحارس بونو سوف يتعملق و يهدي الكأس لاسبانيا بعد أن تم إقصاهم خلال مونديال قطر .

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