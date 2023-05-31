مراكش : إن.تحار فتاة كانت برفقة خليجي والامن يباشر تحقيق

2023-05-31 / 23:08
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

خلف إقدام فتاة عشرينية على وضع حد لحياتها بشكل مأساوي، بعدما ألقت نفسها من طابق رابع لشقة بحي جيليز بمدينة مراكش.

وبحسب مصادر من المدينة الحمراء، فإن الفتاة كانت برفقة سائح خليجي، في الساعات الاولى من صباح اليوم الاربعاء، قبل أن تسقط من الطابق الرابع للشقة، مما عجل بحلول الامن الى عين المكان، ومعاينة الجثة وايداعها مستودع الأموات قصد التشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة المختصة، فيما باشرت الشرطة القضائية الاستماع إلى السائح الخليجي.

وكشفت مصادر متطابقة، أن الفتاة كانت قد تعرفت على السائح الخليجي بملهى ليلي بالمدينة، قبل قدومهما الى الشقة المكتراة بحي جليز، في ساعات متأخرة من صباح اليوم، وبعد سويعات قليلة داخل الشقة وقعت عملية ما يرجح أنها ” انتحار” .

ولعل مازاد من غموض هذه الواقعة، هو أن الفتاة التي يرجح أنها وضعت حدا لحياتها كانت ليلتها رفقة فتاة أخرى لم يتم العثور عليها.

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