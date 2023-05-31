دبي.. خطة جديدة لإنشاء “نخلة” كبرى تضم 80 فندقا ومنتجعا

هبة بريس _ وكالات

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، الأربعاء، عن خطة جديدة لإنشاء جزيرة “نخلة جبل علي” الاصطناعية التي ظل تنفيذها معلقا منذ عام 2009 بعد انهيار عقاري وهي ضعف حجم نخلة جميرا التي تم تنفيذها بالفعل.

وقال الشيخ محمد بن راشد وهو أيضا نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، على إنستغرام إن زوار الجزيرة سيستمتعون بأكثر من 80 فندقا ومنتجعا في الجزيرة الجديدة.

وجزيرة نخلة جميرا الحالية واحدة من المناطق الأكثر جذبا في دبي، ويفضلها الروس الذين توافدوا على الإمارة بعد الصراع في أوكرانيا مما ساهم في ازدهار شديد لسوق العقارات.

ومطور الجزر هو شركة نخيل العقارية المملوكة للدولة، التي استحوذت عليها الحكومة عام 2011 كجزء من خطة إنقاذ بقيمة 16 مليار دولار، في أعقاب انهيار العقارات في دبي بين عامي 2009 و2010.

وحصلت شركة نخيل في نوفمبر على تمويل بلغ 17 مليار درهم (4.63 مليار دولار) في الوقت الذي تسرع فيه بتنفيذ خططها لمشروعات جديدة على الواجهة البحرية تتضمن جزر دبي وهو مشروع لإنشاء جزر اصطناعية أخرى عرفت سابقا باسم جزر ديرة.

وبدأ سوق العقارات في دبي، المركز المالي والسياحي للشرق الأوسط، في التعافي في أوائل عام 2021 مع تحرك الحكومة لإعادة فتح اقتصادها ومطاراتها بسرعة

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0