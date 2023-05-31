أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

مجلس الشامي يوصي بتغيير استراتيجية بيع تذاكر المباريات

2023-05-31 / 22:22
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أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بإعــادة النظر فــي الاستراتيجية المعتمدة فــي مجال التذاكر، من أجل استقطاب فئــات جديدة مــن الجماهير.

وسجل المجلس أن قطاع الرياضة، ما يزال يعاني من العديد مــن الاختلالات التي تحول دون تموقعــه كرافعــة لخلق الثــروة وفرص الشغل.

وأضاف المجلس أن “المغرب بحاجة إلى صناعة رياضية وبيئة منظمة تحكمها قواعد واضحة تتيح جذب الاستثمارات، لتحقيق عائد على الاستثمارات المنجزة في البنيات التحتية الكبرى كـ”الملاعب، القاعات متعددة الرياضات وغيرها

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