“الإيسيسكو” تصدر ديواني “الرباط عاصمة الأنوار” و”القاهرة مدينة الألف مئذنة”

هبة بريس

أصدرت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مؤخرا، ديواني “الرباط عاصمة الأنوار” و”القاهرة مدينة الألف مئذنة”، اللذين يضمان أفضل القصائد الشعرية المشاركة في جائزة الإيسيسكو “عاصمة الثقافة في عيون الشعراء”، التي أعلنتها المنظمة عام 2022، بمناسبة الاحتفاء بالرباط والقاهرة عاصمتين للثقافة في العالم الإسلامي، في إطار برنامج الإيسيسكو لعواصم الثقافة.

وذكر بلاغ للمنظمة أن الجائزة، التي أشرف على تنظيمها مركز الإيسيسكو للغة العربية للناطقين بغيرها، كانت قد عرفت مشاركة 150 متسابقا من 18 دولة حول العالم، بقصيدة واحدة لكل متسابق، وقامت لجنة متخصصة بتقييم القصائد المشاركة، وفقا لمعايير الجودة الفنية والجدة والإبداع، وتحديد الثلاث الفائزة منها بجائزة كل قسم، واختيار 45 قصيدة لنشرها في ديواني “الرباط عاصمة الأنوار” (22 قصيدة) و”القاهرة مدينة الألف مئذنة” (23 قصيدة).

وتغنت مقدمة ديوان “الرباط عاصمة الأنوار” ب”سحر وجمال” مدينة الرباط، باعتبارها مدينة “تغفو على ساحل المحيط الأطلسي، وتداعب ضفائرها موجات نهر أبي رقراق الهادئة، تدهش زائرها بإطلالتها المشرقة، فيذوب عشقا بأنفاسها العطرة الممزوجة بعبق الماضي، وريحان الحاضر”.

وجاء في مقدمة الديوان الذي يمكن تحميله على الموقع الإلكتروني ( https://icesco.org/f2zf)، أن زوار الرباط من شعراء وأدباء “فتنوا بجمال المدينة، وذهلوا لطيب ناسها، فأولعوا بها، فجاءت أشعارهم سيولا متدفقة من المشاعر الصادقة، التي تصور هذه المدينة النورانية”.

كما تضمن الديوان كذلك على قصيدة بعنوان “هنا الرباط”، للمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، سالم بن محمد المالك، كان قد ألقاها في حفل افتتاح الرباط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022.

وكانت أعمال لجنة التحكيم في قسم “الرباط عاصمة الأنوار”، أسفرت عن فوز الشاعر السوري، محمد ماجد الخطاب، بالمركز الأول عن قصيدة بعنوان “قيثارة الأنوار”، فيما عاد المركز الثاني للشاعر المغربي حسن بوفارس عن قصيدته “لأنكِ ضوء”. وحل بالمركز الثالث الشاعر محمد الحبيب محمد حامد يونس من السودان عن قصيدة “جولة موسيقية في الرباط”.

وهدفت جائزة “عاصمة الثقافة في عيون الشعراء” إلى المساهمة في تثمين الموروث الثقافي والحضاري والتاريخي للعاصمتين، الرباط والقاهرة، وجهودهما في تعزيز الثقافة في العالمين العربي والإسلامي، وتشجيع فرص التلاقي الثقافي والمعرفي والانفتاح على الحضارات، وتحفيز الإبداع الشعري الفصيح في وصف المدن، ونشر الوعي بجماليات اللغة العربية وكنوزها المرتبطة بالتاريخ العربي وتراثه الأصيل.

يشار إلى أن اختيار مدينة الرباط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي جاء بحسب (ايسيسكو) “لما تزخر به المدينة العريقة من موروث ثقافي رفيع، وبما تتوفر عليه من مؤسسات ثقافية وفنية عالمية، وبما تشهده من حراك ثقافي وفني في محيطها العربي والإسلامي والإفريقي والمتوسطي، ونهضة عمرانية بتوجيهات ملكية سامية، لتجعل منها مركز إشعاع ثقافي دولي، ووجهة ثقافية وسياحية، تستقطب شرائح واسعة من داخل المملكة وخارجها”.

وإلى جانب الرباط، ضمت قائمة (إيسيسكو) لعواصم للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022، ثلاثة مدن أخرى هي القاهرة، وباندونغ (اندونيسيا)، وياوندي (الكامرون).

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