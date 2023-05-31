تيزنيت : طرد أستاذة ” منقبة” من طرف مسؤول تعليمي يثير موجة غضب
اثارث واقعة طرد وإهانة أستاذة تلبس ( نقاب) أمام زملائها من مركز الامتحان بمؤسسة تعليمية بتيزنيت، صباح اليوم الاربعاء 31 ماي الجاري، من طرف المدير الإقليمي للتعليم، موجة إستنكار من طرف المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) .
واعتبر التنظيم النقابي في بيان له ، أن هذه الواقعة التي وصفها بالخطيرة، تسببت للأستاذة المنقبة في انهيار نفسي وأزمة صحية حادة، مؤكدا جهل المدير الإقليمي بالقانون، مشيرة إلى أنه من ناحية تجاوز صلاحياته داخل مركز الامتحان الذي يعتبر فيه رئيس المركز المسؤول الأول والأخير، ومن جهة أخرى تجاوز حدود الصلاحيات التي تقتصر فقط على التأكد من هوية الأستاذة بطلب بطاقة تعريفها.
و وصف البيان ما اقدم عليه المسؤول الإقليمي بالسقوط الأخلاقي والإداري ،و انتهاكا حقوقيا، لمواطنة في مؤسسة عمومية، يؤطرها القانون وليس استيهامات سلطوية” ، مشيرا ” أن لباس هذه الأستاذة لم يكن قط عائقا أمام أداء عملها بكل نبل وجدية”.
وأكدت النقابة نفسها،” أن هذا الإجراء الذي يدخل في خانة التعسف والشطط، والإهانة، للمرأة أولا، وللأستاذة ثانيا، ولقيم الحرية والمساواة ثالثا، وأنه سلوك يندرج في خانة العنف المادي والرمزي الذي لايمكن الصمت تجاهه من منطلقات حقوقية وانسانية، والتي هي أكبر من تمثلات سلطوية أو حساسيات استئصالية معادية للحريات الشخصية”.
وطالب البيان ذاته “مديرة أكاديمية سوس ماسة بالتدخل العاجل لرد الاعتبار للأستاذة وجبر الضرر النفسي الذي تعرضت له من مسؤول كان من المفترض أن ينصرف إلى تدبير هادئ ورزين لمحطات الامتحانات عوض افتعال المشاكل و صناعة الاحتقان في المديرية” يضيف البيان.
10 تعليقات
حسبنا الله ونعم الوكيل. على أي أساس تصرف هذا المدير؟ في انجلترا المسيحية يحترمون الإسلام. ماذا يحدث في وطني.
تصرف لااخلاقي
كيف يمكن للمدير أن يتحقق من هوية “المنقبة ” إن لم تخلع النقاب ؟ من حقه أن يطردها.هذه السيدة ,هل كانت دائما ترتدي النقاب ,
أم أرادت أن تثير البلبلة ؟ مسألة الهندام يجب أن تطرح على الوزارة .
لا حول ولا قوة الا بالله
النقاب سنة ومستحب عند البعض وفرض عند البعض
عند المالكية مسحتب وهذا فعل منكر عظيم وهو يحارب الاسلام
أصبح المسلمون يجدون الأذى من المسلمون نفسهم لا حول ولا قوة الا بالله
نعيش مع الكفار لا حول لا قوة الا بالله
كل من يحارب الدين بأقاوله اتجاه الملتزمين بقول عن من لايصافح تشدد والأمثلة كثيرة أتوقع لكم عذاب الليم الا من رحم الله
الله ياخد فيه الحق فهاد النهار
يحاربون المنقبات من النساء والرجال لمن لديه لحية اذى بالسان وووو
علما أن حلق الليحة محرم عند المالكية والحنفية والحنابلة وبعض رويات الشافعية وحكي ذالك بالإجماع . لمن يريد الرد اذهب تأكد من بنفسك
اما النقاب فقد اختلف العلماء هل هو فرض ام سنة لم يختلفوا على أن المراة المنقبة افضل من المحجبة هذا باجماع اهل العلم