وزير الفلاحة: يجب تحويل السماسرة والمضاربين إلى تجار
هبة بريس _ الرباط
طالب محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بضرورة استصدار قوانين تُمكن من تتبع كل عمليات التسويق والتوزيع، مضيفا أن السماسرة والمضاربين يجب أن يتحولوا إلى تجار، ما داموا يمارسون البيع والشراء.
وشرح الوزير، في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 31 ماي 2023، أن القانون سيُمكن من معرفتهم جميعا ويتيح لهم التعامل بشفافية.
الوزير شدد على أن المضاربين “ينتظرون كل الفرص”، مضيفا أن الأسعار ارتفعت بسببهم بنسبة 25 في المائة تقريبا
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2 تعليقات
اذا كانت الاسعار قد ارتفعت بسببهم كما تقول، فامنحهم اي صفة تشاء فلن تغير من الامر شيئا،عدا البحث في جيوبهم وهو ما يزيد في ارتفاع الاسعار.
السماسرة اغلبهم لا يحبون العمل. يحبون ان يبقوا سماسرة.