حمد الله يسجل أمام الطائي ويتوج هدافا للدوري السعودي (فيديو)

2023-05-31 / 21:04
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هبة بريس : رياضة

قاد الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله فريقه إتحاد جدة للفوز على ضيفه الطائي بهدفين دون رد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري السعودي.

وسجل المهاجم المغربي الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 73 من ضربة جزاء، رافعا رصيده التهديفي إلى 21 هدفا ليتوج بذلك هدافا للدوري السعودي.

وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يتوج فيها حمد الله بجائزة هداف الدوري السعودي، إذ سبق له أن حصل على نفس الجائزة في موسمي 1018-2019 و2019-2020 بقميص نادي النصر.

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تعليق واحد

  1. الهداف الحقيقي من يسجل من خلال المشاركة في العمليات او صنع هدف مثل المراوغة وتسجيل هدفا وليس عن طريق ضربات الجزاء مثل المهاجمين المغاربة السابقين في منتخب 86 ومنتخب 98.نريد مهاجمين يصنع الفارق من انصاف الفرص هو من تتهافت عليه الأندية العالمية.

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