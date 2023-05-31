الغموض يحيط بواقعة العثور على جثة مهاجر مغربي متحللة بإيطاليا

عبد اللطيف الباز - هبة بريس

تجري المصالح الامنية بمدينة فاريزي شمال إيطاليا تحقيقا معمقا حول ملابسات عثور على مواطن مغربي جثة متحللة داخل منزله في ظروف غامضة.

وذكرت مصادر عليمة ، بأن الشخص المتوفى، يدعى قيد حياته “ع م” والذي يبلغ من العمر حوالي 58 سنة متزوج ينحدر من إقليم “الدار البيضاء ”.

وتضيف ذات المصادر ، أن سكان المجمع السكني استشعروا آثار جثة متحللة في الشقة التي كان المعني بالأمر، يقطن فيها ليقوموا بتبليغ السلطات المختصة، التي أوفدت إلى عين المكان، عناصر من الحماية المدنية ومحققين من المصالح القضائية و مصلحة التشخيص العلمي والتقني، للقيام بالإجراءات والتدابير اللازمة.

وترجح المعطيات المتوفرة، أن الهالك، قد فارق الحياة داخل الغرفة، منذ عدة أيام، مما أدى إلى تحلل جثمانه، الذي انبعثت منه روائح استشعرها الجيران.

وقد تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى فاريزي قصد التشريح الطبي وتحديد أسباب الوفاة الحقيقية تحت إشراف المدعي العام .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0