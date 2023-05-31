الغموض يحيط بواقعة العثور على جثة مهاجر مغربي متحللة بإيطاليا

2023-05-31 / 20:24
0
عبد اللطيف الباز - هبة بريس

تجري المصالح الامنية بمدينة فاريزي شمال إيطاليا تحقيقا معمقا حول ملابسات عثور على مواطن مغربي جثة متحللة داخل منزله في ظروف غامضة.

وذكرت مصادر عليمة ، بأن الشخص المتوفى، يدعى قيد حياته “ع م” والذي يبلغ من العمر حوالي 58 سنة متزوج ينحدر من إقليم “الدار البيضاء ”.

وتضيف ذات المصادر ، أن سكان المجمع السكني استشعروا آثار جثة متحللة في الشقة التي كان المعني بالأمر، يقطن فيها ليقوموا بتبليغ السلطات المختصة، التي أوفدت إلى عين المكان، عناصر من الحماية المدنية ومحققين من المصالح القضائية و مصلحة التشخيص العلمي والتقني، للقيام بالإجراءات والتدابير اللازمة.

وترجح المعطيات المتوفرة، أن الهالك، قد فارق الحياة داخل الغرفة، منذ عدة أيام، مما أدى إلى تحلل جثمانه، الذي انبعثت منه روائح استشعرها الجيران.

وقد تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى فاريزي قصد التشريح الطبي وتحديد أسباب الوفاة الحقيقية تحت إشراف المدعي العام .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بالأرقام.. عودة أزيد من 3 ملايين من أفراد الجالية المغربية الصيف الماضي

بالأرقام.. عودة أزيد من 3 ملايين من أفراد الجالية…

2023-05-30 / 09:22
Photo of بوريطة يعلن إعادة فتح قنصلتي المغرب بليبيا قريبا

بوريطة يعلن إعادة فتح قنصلتي المغرب بليبيا قريبا

2023-05-29 / 17:53
Photo of الجالية المغربية تستنكر غلاء تذاكر الطيران

الجالية المغربية تستنكر غلاء تذاكر الطيران

2023-05-28 / 12:04
Photo of قنصلية متنقلة تخدم مغاربة لاتيانو جنوب إيطاليا

قنصلية متنقلة تخدم مغاربة لاتيانو جنوب إيطاليا

2023-05-27 / 11:11
Photo of رجاء..مغربية سطع نجمها في الإعلام الإيطالي

رجاء..مغربية سطع نجمها في الإعلام الإيطالي

2023-05-23 / 22:58
Photo of قنصلية متنقلة في لاتيانو لتزويد أفراد الجالية المغربية بخدمات القرب

قنصلية متنقلة في لاتيانو لتزويد أفراد الجالية المغربية بخدمات…

2023-05-23 / 20:13
Photo of اسبانيا.. تنظيم قنصلية متنقلة لفائدة المغاربة المقيمين بلوركا

اسبانيا.. تنظيم قنصلية متنقلة لفائدة المغاربة المقيمين بلوركا

2023-05-14 / 14:42
Photo of خدمات قنصلية متنقلة تصل ” سرقسطة” ومطالب رسمية بإنشاء قنصلية بالمدينة.

خدمات قنصلية متنقلة تصل ” سرقسطة” ومطالب رسمية بإنشاء…

2023-05-13 / 23:43
Photo of إيطاليا…قطار ي—دهس شابة مغربية في مشهد مأسوي

إيطاليا…قطار ي—دهس شابة مغربية في مشهد مأسوي

2023-05-11 / 20:14
Photo of جث. ة “متفحمة” لمهاجر مغربي تستنفر السلطات الإيطالية

جث. ة “متفحمة” لمهاجر مغربي تستنفر السلطات الإيطالية

2023-05-11 / 17:03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق