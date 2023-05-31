“الوضع الاجتماعي “يخرج ” الكونفدرالية” للإحتجاج بالدار البيضاء
اعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأربعاء، إنها تعتزم تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بمدينة الدار البيضاء يوم الأحد 4 يونيو
وسجلت الكونفدرالية في تصريح لها خلال ندوة صحافية نظمتها بالدار البيضاء، أن المسيرة هي صرخة كونفدرالية شعبية مستنكرة للغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين.
وانتقدت المركزية النقابية السياسات الحكومية التي تغلب التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، ما ينتج مظاهر الظلم الاجتماعي.
وأبرزت النقابة أن هذه الاختيارات، أنتجت المزيد من الفقر والتفاوتات الاجتماعية، وتسببت في ارتفاع نسبة البطالة وتدهور القدرة الشرائية لأغلبية الأسر المغربية بفعل ارتفاع الأسعار ونسب التضخم بشكل مهول.
وتوقفت الكونفدرالية على ما يعيشه الوضع الاقتصادي والاجتماعي من اختلالات بنيوية بسبب غياب إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، تحدث القطائع اللازمة مع هذه الخيارات اللااجتماعية وتتوجه نحو المستقبل من أجل اقتصاد وطني متحرر يحقق الاكتفاء الذاتي ويعيد بناء الدولة الاجتماعية.
13 تعليقات
Il faut aider les familles pauvres un revenu de solidarité
يجب تحديد مسار هذه المسيرة الاحتجاجية جتى لا تبفى منحصرة وسط القوات الامنية ببضع امتار بدون جدوى او مفعول سوى مضيعة للوقت
نطالب بجميع المدن الصغرى والكبرى بوقفات احتجاجية تضامنية لايجاد حلول مناسبة للقضاء على الغلاء المعيشي للمواطنين المغاربة وبالاخص المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
نحن نعيش وضعية صعبة جدا لا يعلمها سوى الله سبحانه وتعالى لهذا يجب على جميع المواطنين بوقفات احتجاجية أمام مقر البرلمان للحد من هذه المهزلة الغلاء المعيشي والازمة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الشعب المغربي البسيط حالياً .
ولو مئة وقفة احتجاجية لن يتغير الوضع ، والمواطن البسيط هو من يؤدي الثمن ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
قبل كل شيء يجب إلغاء شراء أضحية العيد …
نحن على اقتراب عيد الاضحى الذي يتكلف مصاريف طائلة زيادة على ذالك الغلاء المعيشي والازمة الصعبة التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً ولا أحد يحرك ساكنا لهذا يجب ان نتحد من طنجة إلى لكويرة بوقفات احتجاجية تضامنية..
لقد قهرنا الزمن وتحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة بهذا الغلاء المعيشي ولقمة العيش ، أما الطبقة البورجوازية لا يهمها الامر ولكن للاسف الشديد من يؤدي الثمن من هذآ هو الطبقة الفقيرة والكادحة والمقهورة والبسيطة، وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
نتمنى أن تمر الوقفات الاحتجاجية بسلام وامان بدون مشاكل للوصول إلى حلول مناسبة ترضي الجميع.
لقد سئمنا وتحطمت نفسيتنا بسبب هذه الأسعار مهول والزيادات بدون رقيب ولا حسيب وإلى أي حد ستصلون بنا ؟؟؟؟
نحن كشعب مغربي نطالب بالتدخل الفوري وتحسين مستوى المعشي مع زيادات في الأجور وانخفاض الأسعار الملتهبة ومراعاة الحالة المعيشية للفقير .
الحل بين يدي الحكومة هي صاحبة القرارات ، هي من تقرر في الإرتفاع او الانخفاض هههههههههههه.
ولماذا لا يتم تنظيم تظاهرات بجميع المدن؟ هل الدار البيضاء وحدها المعنية؟