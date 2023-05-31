أتلتيكو مدريد يعلن استدعاء 3 من لاعبيه لمعسكر المنتخب المغربي للشباب

هبة بريس : رياضة

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني استدعاء ثلاثة من لاعبيه لمعسكر المنتخب الوطني المغربي للشباب (أقل من 20 سنة)، الذي سيقام خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و18 يونيو القادم.

واستدعى مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة كلا من عبد الله ريحاني وسليم الجباري وعدنان بن سعد.

ومعلوم أن الثلاثي المذكور يعتبر من أبرز اللاعبين في فريق شباب أتلتيكو مدريد هذا الموسم، وينتظر أن يكون لهذا الثلاثي مستقبل زاهر بقميص أسود الأطلس.

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