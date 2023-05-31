الصحراء : نائب بريطاني يؤكد أن مخطط الحكم الذاتي هو “الخيار الوحيد الممكن”
قال النائب البريطاني ليام فوكس، اليوم الأربعاء بالرباط، إن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة لإيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يعد “الخيار الوحيد الممكن” و”الحل العملي الوحيد” للمضي قدما.
وأعرب فوكس عن هذا الموقف في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة
وقال البرلماني البريطاني “من المهم التركيز على ما هو أفضل لشعوب المنطقة والبحث عن حل عملي لتحقيق تقدم في السياسات على المستوى الإقليمي”.
وأضاف فوكس، بصفتنا سياسيين وقادة، “تقع على عاتقنا مسؤولية السهر على أن تكون جودة ومستوى عيش، وكذا سلامة المواطنين، على رأس جدول الأعمال”.
ويتمتع مخطط الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، الذي تقدم به المغرب سنة 2007، بدينامية قوية ودعم واضح من عدد متزايد من البلدان على غرار إسبانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وقبرص ولوكسمبرغ وهنغاريا ورومانيا والبرتغال وصربيا
8 تعليقات
الصحراء مغربية وستبقى مغربية احبوا أم كريهوا وانتهى الكلام.
الحل الأفضل والمناسب من أجل صحرائنا المغربية هو الحكم الذاتي وهذا افظل بكثير حيث الانزاعات لم تنتهي بعد إن لم يجدوا حلا للقضية الصحراوية المغربية.
الحمدلله سيزداد التظامن مع القضية الصحراوية المغربية والتأييد الدول العربية والاروبية لمقترح الحكم الذاتي لفك النزاع القائم على صحرائنا المغربية.
نصر قريب انشاء الله ستحرر صحرائنا المغربية وسنفديها بارواحنا إلى آخر نبضة قلب في عمرنا ولن نتخلى عنها ولو شبرا واحدا..
رئية دينامية إيجابية ومقبولة لدى الدول العربية والاروبية لمقترح الحكم الذاتي وهذا افظل حل مناسب لفك النزاع ..
كيفما كان الحل فالصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه ولا قوة تنزع منا صحرائنا احبوا أم كريهوا ونقاتلهم بشتى الطرق لمنع اي شخص يتعدى حدود آلله.
بالفعل من طنجة إلى لكويرة سنناظل من أجل حماية صحرائنا المغربية وسنفديها بارواحنا إلى أن يرث الله الارض ومن عليها وحفظ الله ملكنا المحبوب وايده دائما سباقا لحماية شعبيه ووطنه.
إنه الوحيد والحل المناسب والافضل لفك النزاع القائم على صحرائنا المغربية هو الحكم الذاتي واكثر جديا ..