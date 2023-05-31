الصحراء : نائب بريطاني يؤكد أن مخطط الحكم الذاتي هو “الخيار الوحيد الممكن”

هبة بريس _ الرباط

قال النائب البريطاني ليام فوكس، اليوم الأربعاء بالرباط، إن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة لإيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يعد “الخيار الوحيد الممكن” و”الحل العملي الوحيد” للمضي قدما.

وأعرب فوكس عن هذا الموقف في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة

وقال البرلماني البريطاني “من المهم التركيز على ما هو أفضل لشعوب المنطقة والبحث عن حل عملي لتحقيق تقدم في السياسات على المستوى الإقليمي”.

وأضاف فوكس، بصفتنا سياسيين وقادة، “تقع على عاتقنا مسؤولية السهر على أن تكون جودة ومستوى عيش، وكذا سلامة المواطنين، على رأس جدول الأعمال”.

ويتمتع مخطط الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، الذي تقدم به المغرب سنة 2007، بدينامية قوية ودعم واضح من عدد متزايد من البلدان على غرار إسبانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وقبرص ولوكسمبرغ وهنغاريا ورومانيا والبرتغال وصربيا

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