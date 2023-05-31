الإحصائيات النقدية لبنك المغرب في 5 نقاط رئيسية

هبة بريس _ اقتصاد

في ما يلي 5 نقاط رئيسية في الإحصائيات النقدية الصادرة عن بنك المغرب برسم شهر أبريل الماضي:

1. تسارع النمو السنوي للكتلة النقدية “م3” بنسبة 7,9 في المائة خلال شهر أبريل 2023.

2. تباطؤ نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي من 5,7 إلى 5,3 في المائة، وارتفاع الديون الصافية على الإدارة المركزية من 9,7 في المائة إلى 11,5 في المائة.

3. سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية ارتفاعا بنسبة 9 في المائة مقابل 8,6 في المائة خلال شهر مارس.

4. يعكس تباطؤ نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تراجع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات الخاصة من 4,8 إلى 3,9 في المائة، واستقرار وتيرة نمو القروض الموجهة للأسر عند حوالي 3,5 في المائة.

5. انتقل معدل نمو الديون المتعثرة من 5 في المائة خلال شهر مارس الماضي إلى 6,9 في المائة خلال شهر أبريل. وبلغ معدلها 8,9 في المائة.

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