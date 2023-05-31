المغرب يحتج على المفوضية الأوروبية لوصفها سبتة ومليلية بـ”الأراضي الإسبانية”

هبة بريس _ الرباط

وجّه المغرب رسالة احتجاج إلى المفوضية الأوروبية بسبب اعتبار الأخيرة كل من سبتة ومليلية أرض إسبانية،

وأوردت جريدة الباييس ، خبر توجيه دبلوماسية الرباط رسالة احتجاج إلى المفوضية الأوروبية بسبب تصريحات نائب رئيس المفوضية الأوروبية اليوناني مارغريتيس شيناس؛ لأنه يشير في تصريحاته ومراسلاته إلى أن سبتة ومليلية مدينتين إسبانيتان،

وكان الاتحاد الأوروبي في الماضي يحرص كل الحرص على تجنب الحديث سياسيا عن سبتة ومليلية المحتلتين بينما ترى

عدد من الدول الأوروبية ضرورة إعادة المدينتين إلى المغرب _ تقول القدس العربي _

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