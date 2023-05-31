كريس كريستي يعلن ترشحه لخوض الرئاسيات الأمريكية 2024

هبة بريس - وكالات

ٍأفاد موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي، كريس كريستي، سيعلن الثلاثاء المقبل عن ترشحه لنيل تذكرة الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024.

وأوضح المصدر ذاته أن الإعلان سيتم يوم الثلاثاء في ولاية نيو هامبشير (شمال الولايات المتحدة).

ويخوض الحاكم السابق، البالغ من العمر 60 عاما، غمار المنافسة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري من موقع ضعيف بعد حملة سيئة في العام 2016، عرفت انسحابه من المشهد الجمهوري الذي كان يعج بالمرشحين، ومن بينهم الملياردير النيويوركي دونالد ترامب، الذي حظيت خرجاته بتغطية إعلامية واسعة وكان يتوفر على شعبية كبيرة في صفوف ناخبي الحزب الجمهوري.

وبعد انسحابه، كان كريستي يقدم المشورة لترامب خلال سباقه نحو البيت الأبيض، قبل أن يصبح من أشد المنتقدين لمواقف الرئيس السابق في الأشهر الأخيرة.

وحسب استطلاع أجرته “رويترز/إبسوس” في الفترة مابين 9 و15 ماي، فإن 1 في المائة فقط من الجمهوريين صرحوا أن كريستي سيكون مرشحهم المفضل في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، برسم الانتخابات العامة لسنة 2024.

وأضحى كريستي ثامن أبرز المرشحين من أجل الظفر بالتذكرة الجمهورية، إلى جانب كل من الرئيس السابق، دونالد ترامب، والحاكمة السابقة لولاية ساوث كارولاينا والسفيرة السابقة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، والحاكم السابق لأركنساس، آسا هاتشينسون، ورجل الأعمال، فيفيك راماسوامي، والمضيف الإذاعي، لاري إلدر، والسناتور عن ساوث كارولاينا، تيم سكوت، وحاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس.

وفي صفوف الحزب الديمقراطي، كان بايدن أعلن في أبريل الماضي عن ترشحه لولاية رئاسية ثانية، داعيا الناخبين للسماح له “بإنهاء العمل” الذي بدأه.

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