كريس كريستي يعلن ترشحه لخوض الرئاسيات الأمريكية 2024

2023-05-31 / 17:00
0
هبة بريس - وكالات

ٍأفاد موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي، كريس كريستي، سيعلن الثلاثاء المقبل عن ترشحه لنيل تذكرة الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024.

وأوضح المصدر ذاته أن الإعلان سيتم يوم الثلاثاء في ولاية نيو هامبشير (شمال الولايات المتحدة).

ويخوض الحاكم السابق، البالغ من العمر 60 عاما، غمار المنافسة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري من موقع ضعيف بعد حملة سيئة في العام 2016، عرفت انسحابه من المشهد الجمهوري الذي كان يعج بالمرشحين، ومن بينهم الملياردير النيويوركي دونالد ترامب، الذي حظيت خرجاته بتغطية إعلامية واسعة وكان يتوفر على شعبية كبيرة في صفوف ناخبي الحزب الجمهوري.

وبعد انسحابه، كان كريستي يقدم المشورة لترامب خلال سباقه نحو البيت الأبيض، قبل أن يصبح من أشد المنتقدين لمواقف الرئيس السابق في الأشهر الأخيرة.

وحسب استطلاع أجرته “رويترز/إبسوس” في الفترة مابين 9 و15 ماي، فإن 1 في المائة فقط من الجمهوريين صرحوا أن كريستي سيكون مرشحهم المفضل في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، برسم الانتخابات العامة لسنة 2024.

وأضحى كريستي ثامن أبرز المرشحين من أجل الظفر بالتذكرة الجمهورية، إلى جانب كل من الرئيس السابق، دونالد ترامب، والحاكمة السابقة لولاية ساوث كارولاينا والسفيرة السابقة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، والحاكم السابق لأركنساس، آسا هاتشينسون، ورجل الأعمال، فيفيك راماسوامي، والمضيف الإذاعي، لاري إلدر، والسناتور عن ساوث كارولاينا، تيم سكوت، وحاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس.

وفي صفوف الحزب الديمقراطي، كان بايدن أعلن في أبريل الماضي عن ترشحه لولاية رئاسية ثانية، داعيا الناخبين للسماح له “بإنهاء العمل” الذي بدأه.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بشبهة “التآمر على أمن الدولة”.. تونس تفتح تحقيقات جديدة ضد شخصيات بارزة

بشبهة “التآمر على أمن الدولة”.. تونس تفتح تحقيقات جديدة…

2023-05-31 / 17:41
Photo of أردوغان: تركيا لن تعود إلى النظام البرلماني

أردوغان: تركيا لن تعود إلى النظام البرلماني

2023-05-31 / 14:04
Photo of موريتانيا.. احتجاجات بعد وفاة مواطن أوقفته الشرطة والسلطات تقطع الإنترنت

موريتانيا.. احتجاجات بعد وفاة مواطن أوقفته الشرطة والسلطات تقطع…

2023-05-31 / 13:29
Photo of بعد رحلة استمرت 10 أيام.. عودة رائدي الفضاء السعوديين إلى الأرض

بعد رحلة استمرت 10 أيام.. عودة رائدي الفضاء السعوديين…

2023-05-31 / 11:29
Photo of ليبيا.. العثور على نجل رئيس مخابرات القذافي مقت.ولا في ظروف غامضة

ليبيا.. العثور على نجل رئيس مخابرات القذافي مقت.ولا في…

2023-05-31 / 10:10
Photo of لسنتين.. شاب جزائري ينام بجانب قبر أمه

لسنتين.. شاب جزائري ينام بجانب قبر أمه

2023-05-31 / 09:33
Photo of مصر.. المحكمة تقضي بحبس مرتضى منصور في قضية جديدة

مصر.. المحكمة تقضي بحبس مرتضى منصور في قضية جديدة

2023-05-30 / 15:58
Photo of حزب أردوغان يحصد 268 مقعدا.. الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التركية

حزب أردوغان يحصد 268 مقعدا.. الإعلان عن النتائج النهائية…

2023-05-30 / 14:50
Photo of فرنسا.. خطة حكومية لضبط المستفيدين زورا من المساعدات الاجتماعية

فرنسا.. خطة حكومية لضبط المستفيدين زورا من المساعدات الاجتماعية

2023-05-30 / 13:08
Photo of وكالة عربية تطلق أول مذيع أخبار افتراضي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي

وكالة عربية تطلق أول مذيع أخبار افتراضي يعمل بتقنية…

2023-05-30 / 10:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق