“اتصالات المغرب” تشارك في جيتكس أفريقيا وتقدم مجموعة من الخدمات المبتكرة

هبة بريس - مراكش

تشارك مجموعة اتصالات المغرب، المشغل الإفريقي الذي يتواجدفي 11 دولة بالقارة، في أكبر تظاهرة في مجال تكنولوجيا الأعمال في إفريقيا: جيتكس أفريقيا 2023، والتي تجري فعالياتها من 31 ماي إلى 02 يونيو، مؤكدة بذلك اعتماد المجموعة لاستراتيجية تقوم على الابتكار والرقمنة.

وتسلط مشاركة مجموعة اتصالات المغرب في حدث جيتكس إفريقيا الضوء على العديد من العروض المبتكرة، من خلال الانغماس في العوالم التكنولوجية لقطاع معاملات الشركات B2B، على سبيل المثال:

– “حلول السحابة ومراكز البيانات” (« Solutions Cloud et Data Center » ) ، الذي يجمع عروض استضافة اتصالات المغرب ، النسخ الاحتياطي السحابي كخدمة (BaaS) ، البنية التحتية كخدمة (IaaS) ، النظام الأساسي كخدمة حلول PaaS، بالإضافة إلى خدمة سوق الخدمات المُسيرة ” MT Cloud”.

– عالم “الأمن السيبراني”، الذي يعرض الحلول الأمنية التي تقدمها اتصالات المغرب لدعم الشركات في حماية بياناتها وأجهزتها، مثل حلول(Distributed Denial Of Service) DDoSو(Mobile Device Management) MDM.

– “الخدمات التعاونية” ، والذي يتضمن حلولًا إنتاجية ، مثل مؤتمر الفيديو” MT VISIO ” أو التعليم عن بعد E-learningأو Microsoft 365 أو Google Workspace ؛

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عالم “الاتصال”، والذي يقدم بشكل أساسي عرض بيانات SD-WAN الجديد الجد امن والمخصص للشركات التي تعتمد على السحابة وتهتم لأمن بياناتها؛

كما تقدم اتصالات المغرب عرضها الجديد “Power Fibre” القائم على تقنية FTTR (الألياف إلى الغرفة)، وستصبح بذلك أول مشغل في إفريقيا يقدم هذه الخدمة للزبناء. استنادًا إلى حل شامل، يعوض حل “Power Fiber” التوزيع بواسطة كبلات الشبكة التقليدية من خلال التوزيع بواسطة كبلات الألياف الضوئية الشفافة لتجنب فقدان الصبيب أيا كان وبالتالي زيادة قوة الإشارة في كل غرفة.

ثم إن حضور مجموعة اتصالات المغرب في هذا الحدث الدولي يميزهالبعد الإفريقي للمجموعة، من خلال تقديم الكابل البحري “WEST AFRICA” الذي يربط إفريقيا بالحلقة البصرية الدولية لمواكبة القارة في الحاجة المتزايدة للاتصال. ويهدف إلى دعم الانتقال الرقمي للقارة الأفريقية من خلال إتاحة الوصول إلى الأنترنت عالي الصبيب، والتقريب بين الناس عبر تجاوز العزلة الرقمية.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص مساحة خاصة “Mobile Money” لعرض Moov Money ، لخدمة الأداء وتحويل الأموال لمجموعة اتصالات المغرب في إفريقيا.

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