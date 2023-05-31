ليونيل ميسي

صحيفة إسبانية: رئيس برشلونة أمر بإعطاء الأولوية للتعاقد مع ميسي 

2023-05-31 / 16:48
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هبة بريس - وكالات

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن رئيس برشلونة، خوان لابورتا، يحاول قطع الطريق على الهلال السعودي بشأن صفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية إن رئيس برشلونة أصدر أوامره لإعطاء الأولوية للتعاقد مع ميسي قبل تسجيل عقود أي لاعبين آخرين في الميركاتو الصيفي.

وأكدت الصحيفة أن قضية ميسي أصبحت “أولوية”، مع تزايد الأنباء بشأن اقتراب نجم باريس سان جرمان الفرنسي من التوقيع مع الهلال السعودي.

وأضافت أن لابورتا يرى أنه إذا لم يتم تسريع المفاوضات، فإن احتمال عودته إلى “كامب نو” سيتضاءل.

وأبرزت “سبورت” أن المهاجم الأرجنتيني “على وشك” اتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله.

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