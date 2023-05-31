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أمن القنيطرة يوقف 3 أشخاص متورطين في ترويج المخدرات

2023-05-31 / 15:16
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء 31 ماي الجاري، من إيقاف ثلاثة أشخاص من بينهم سيدة، تتراوح أعمارهم ما بين 29 و30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى إيقاف المشتبه فيها الأولى على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة القنيطرة، مباشرة بعد وصولها على متن قطار قادم من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتها على 3155 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة، فضلا عن عدة جرعات من مخدر الكوكايين.

وقد قادت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية إلى تحديد هويات شريكيها في هذا النشاط الإجرامي، قبل أن يتم توقيفهما أثناء استعدادهما لتسلم شحنة الأقراص المهلوسة المذكورة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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